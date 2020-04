Fußballvereine diskutieren NFV-Vorschlag

Es ist ein Vorschlag, der in der Fußball-Szene hohe Wellen schlägt und für viele Diskussionen sorgt. Der Niedersächsische Fußballverband (NFV) möchte die Saison 2019/20 bis zum 31. August diesen Jahres pausieren lassen und danach mit den aktuellen Tabellenständen fortführen. Das würde sowohl für die Herren, Frauen und Jugend gelten und bedeuten, dass alle Klassen von der Oberliga abwärts wohl erst im Herbst Meister, Aufsteiger und Absteiger ermitteln würden. Wie mit der Saison 2020/21 verfahren wird, soll nach Abschluss der aktuellen Spielzeit geklärt werden. Klar, dass so ein Vorstoß nicht unumstritten ist. Bis Mittwoch möchte der NFV ein Meinungsbild aus seinen 33 Kreisverbänden, um dann möglichst noch in dieser Woche eine Entscheidung zu treffen.

Der Vorsitzende des NFV-Kreis Braunschweig, Thomas Klöppelt, erwartet gespannt die offiziellen Rückmeldungen aus den Vereinen. „Ich werde aber für den Vorschlag des NFV werben“, sagt Klöppelt. „Das ist für mich die beste Lösung, die Saison 2019/20 sportlich fair zu Ende zu bringen. So wie es sein sollte.“ Außerdem würde der Vorschlag bei den Planungen etwas Luft verschaffen. „Es kann uns im Moment ja niemand garantieren, dass wir die nächste Saison normal beginnen können, selbst wenn wir die aktuelle Spielzeit nun beenden“, fügt er hinzu. Für 2020/21 wünscht er sich dann „kreative Lösungen.“ Voraussetzung sei allerdings, dass Wechselfristen sowie die Übergänge in die nächste Altersklasse in der Jugend an das Saisonende angepasst werden. Sollte die Mehrzahl der Braunschweiger Vereine eine andere Lösung bevorzugen, würde er aber auch dieses Votum an den NFV weitergeben.

Der Kreis Wolfsburg favorisiert die Variante, die aktuell ausgesetzte Saison bis aufs erste Halbjahr 2021 auszudehnen, um nicht im Falle einer weiteren Corona-Welle oder eines wettertechnisch schwierigen Herbsts oder Winters erneut unter Zeitdruck zu geraten. Auch, wenn in dem Fall die Spielzeit 2020/21 komplett wegfallen würde. Kreis-Chef Stefan Pinelli sagt aber auch: „Ich wünsche mir Flexibilität für den Fall, dass plötzlich doch wieder deutlich vor dem 1. September Fußball gespielt werden dürfte. Allerdings halte ich angesichts der mittlerweile langen Zwangspause auch eine angemessene Vorbereitungszeit für nötig, ehe ein geregelter Spielbetrieb wieder stattfinden kann.“

88 Vereinsvertreter waren am Sonntagmorgen in der Spitze dabei, als der NFV-Kreis Gifhorn in einer Videokonferenz sich dem Thema widmete, um „ein Meinungsbild“ zu erhalten, so Vorsitzender Ralf Thomas, „das dann als Basis für die finale Beschlussfassung in Barsinghausen“ dienen soll. Und mit wenigen Ausnahmen ergab sich ein eindeutiges Bild: „97, 98 Prozent der Vereinsvertreter haben sich dafür ausgesprochen, die Saison ab dem 1. September fortzusetzen.“ Die Spielzeit 2019/2020 soll noch in diesem Jahr dann abgeschlossen werden, alle weiteren Rahmenbedingungen, wie Transferfenster, Altersgrenzen oder Meldefristen, würden entsprechend angepasst werden. Ein Modell für die folgende Saison 2020/2021 wäre es, nur eine „Hinrunde“ auszuspielen, um danach in den normalen Rhythmus zurückzukehren.„Es wäre fatal, die Saison abzubrechen – ein Abbruch wäre für mich aus sportlicher Sicht die schlechteste Lösung gewesen. Und außerdem wäre das aus rechtlicher und satzungspolitischer Sicht auch nicht so einfach machbar gewesen“, erklärte Thomas. Dafür hätte ein außerordentlicher Verbandstag mit großer Mehrheit eine Änderung der Satzung und Spielordnung beschließen müssen.

Der NFV-Kreis Helmstedt sieht das genauso, wie Vorsitzender Werner Dennberg erklärte. „Genau so werden wir es auch vorschlagen“, stellte Denneberg klar. Am heutigen Montag wird der Vorstand sich dazu beraten, am Dienstag werden die Vereine im NFV-Kreis Helmstedt informiert. „Wir alle wollen, dass die Saison sportlich zu Ende gespielt werden kann“, konstatierte Denneberg: „Wir haben jetzt die Möglichkeit, so flexibel wie möglich auf diese Ausnahmesituation und neue Entwicklungen zu reagieren. Die Saison muss nicht bis zum 30. Juni abgeschlossen sein.“

