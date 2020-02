ZDF beendet Box-Experiment: "Zuschauer-Resonanz ernüchternd"

Berlin. Das ZDF wird vorerst sein Box-Comeback nicht weiter verfolgen. Der öffentlich-rechtliche Sender hatte im vergangenen November erstmals nach neun Jahren wieder einen Kampf gezeigt.

Dafür hatte sich das ZDF mit dem Universum-Boxstall geeinigt und den Fight von Artem Harutyunyan gegen Islam Dumanov übertragen. "Wir haben uns mit Universum Boxen nicht auf eine Fightcard verständigen können", sagte ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann der Deutschen Presse-Agentur. "Einen zweiten Boxabend wird es mit dem Boxstall deshalb nicht im ZDF geben. Die Zuschauer-Resonanz nach der ersten Veranstaltung war ernüchternd."

Lediglich 820.000 Menschen hatten den Kampf an einem Sonntag eine halbe Stunde nach Mitternacht gesehen und nach Angaben des ZDF für einen Marktanteil von 8,2 Prozent gesorgt. In den Hoch-Zeiten des deutschen Profiboxens mit Henry Maske und Co. hatte es regelmäßig TV-Quoten im zweistelligen Millionenbereich gegeben. ZDF-Sportchef Fuhrmann hatte die Box-Übertragung im November im Vorfeld als "Experiment" bezeichnet. Das ZDF wolle "versuchen auszuloten, ob der Box-Sport in Deutschland noch ein Publikum findet", hatte er damals gesagt.

In der vergangenen Woche hatte indes die ARD angekündigt, nach mehr als fünf Jahren Pause wieder einen Profi-Boxkampf im Ersten zu zeigen. Der öffentlich-rechtliche Sender überträgt am 28. März (23.30 Uhr) das Aufeinandertreffen von Dominic Bösel mit den Australier Zac Dunn in Magdeburg. Bösel will seinen WBA- und IBO-Weltmeistertitel verteidigen. Zuletzt hatte die ARD Boxen nur in den Dritten Programmen gezeigt, vor allem im MDR.