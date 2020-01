Skeletonpilot Keisinger Siebter - Lette Dukurs siegt

Felix Keisinger wurde Siebter in Innsbruck.

Innsbruck-Igls. Felix Keisinger vom WSV Königssee ist beim Skeleton-Weltcup in Innsbruck-Igls auf Rang sieben gefahren. Nach zwei Läufen war er zeitgleich mit dem Chinesen Geng Wenqiang.

Auf den siegreichen Letten Martins Dukurs hatte Keisinger 0,99 Sekunden Rückstand. Zweiter wurde Olympiasieger Yun Sungbin aus Südkorea vor dem Russen Alexander Tretjakow. Der beim Weltcup in Winterberg auf Rang zwei gefahrene Alexander Gassner wurde Zehnter. Der nach dem Auftaktsieg in Lake Placid im Weltcup führende Axel Jungk vom BSC Sachsen Oberbärenburg kam nur auf Rang 14 und fiel in der Gesamtwertung vom dritten auf den vierten Platz zurück.