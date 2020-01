Verpasste in Sapporo die Top-10: Katharina Althaus.

Deutsche Skisprung-Frauen in Sapporo weit hinterher

Sapporo. Die deutschen Skisprung-Frauen um Top-Athletin Katharina Althaus haben beim Weltcup im japanischen Sapporo einen Rückschlag hinnehmen müssen.

Am Sonntag schaffte es keine der Sportlerinnen von Bundestrainer Andreas Bauer unter die besten Zehn. Althaus wurde als beste Athletin des Deutschen Skiverbandes (DSV) Zwölfte, sie kann ihre starke Form aus der vergangenen Saison weiter nicht bestätigen.

Neben der Oberstdorferin schafften es Luisa Görlich (13.), Juliane Seyfarth (14.), Selina Freitag (20.) und Svenja Würth (25.) in den zweiten Durchgang. Der Sieg ging an die Österreicherin Eva Pinkelnig, die mit 135,5 und 130 Metern vor der Weltcup-Führenden Maren Lundby (Norwegen) und Daniela Iraschko-Stolz (Österreich) landete, obwohl Lundby (139,5 Meter) ein Schanzenrekord gelang. Die 18 Jahre junge Marita Kramer (Österreich), die am Samstag noch gewonnen hatte, belegte diesmal Rang acht.