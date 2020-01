Bob-Cheftrainer nominiert Junioren-Weltmeister Oelsner nach

Winterberg. Nach dem Dreifacherfolg der deutschen Bobpiloten bei der Europameisterschaft in Winterberg will Cheftrainer René Spies mit Blick auf die Heim-WM ab dem 20. Februar in Altenberg einen weiteren Topfahrer einsetzen.

Dafür nominierte er den deutschen Zweierbob-Meister Richard Oelsner nach, der bislang erfolgreich im Europacup unterwegs ist. Bei der internen Ausscheidung der Deutschen überzeugte er auf der WM-Bahn in Altenberg.

"Im Vierer haben wir Johannes Lochner neben Francesco Friedrich und Nico Walther für die restlichen Weltcups und die WM in Altenberg nominiert. Im Zweier bekommt Richard Oelsner die Chance, sich in den nächsten drei Weltcups in La Plagne, Innsbruck-Igls und am Königssee zu beweisen", sagte Spies am Sonntag und betonte: "Erzielt er dort sehr gute Leistungen, wird er für den restlichen Weltcup und die WM durchnominiert."

Sollte Oelsner keine überzeugenden Leistungen abrufen, fährt Lochner bei der WM auch im Zweier. Oelsner könnte sich immer noch mit einer Titelverteidigung bei der Junioren-Weltmeisterschaft in Winterberg ein zusätzliches WM-Ticket holen. Allerdings müsste er dann mit seinen Junioren-Anschiebern fahren. Nutzt der 26-Jährige vom BSC Sachsen Oberbärenburg seine Chance als Weltcup-Debütant, dann kann er ältere Topanschieber auf seinem Schlitten mitfahren lassen. Der nächste Weltcup findet am kommenden Wochenende im französischen La Plagne statt.