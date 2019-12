Springreiterin Alexa Stais träumt von Olympia

Eigentlich gibt es Geschenke ja schon zu Weihnachten. Doch Alexa Stais’ größter Wunsch erfüllt sich vielleicht erst am Silvesterabend. Wenn die junge Südafrikanerin, die von Januar 2020 an in den Farben der Braunschweiger Sportförderung Löwen Classics reiten wird, dann auf den ersten zwei Plätzen...