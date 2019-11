Krefeld Pinguine gewinnen ihr "Spiel des Jahres" gegen DEG

Krefeld. Die von der Insolvenz bedrohten Krefeld Pinguine aus der Deutschen Eishockey Liga haben ihr zum "Spiel des Jahres" ausgerufenes Heim-Derby gegen die Düsseldorfer EG 4:3 (2:1, 2:2, 0:0) gewonnen.

Philipp Kuhnekath (17. Minute), William Besse (20.), Phillip Bruggisser (26.) und Mark Cundari (39.) trafen für den finanziell angeschlagenen Vorletzten der DEL. Für den enttäuschenden DEL-Mitfavoriten aus Düsseldorf waren Luke Adam (2. Minute), Chad Nehring (25.) in Unterzahl und Marc Zanetti (40.) erfolgreich.

Trotz zehn Niederlagen aus den vorherigen elf Spielen war die Arena in Krefeld zum ersten Mal seit langer Zeit mit 8029 Zuschauern wieder ausverkauft. Die Pinguine werteten dies als "Statement für den DEL-Standort", denn der ist stark bedroht. Nach Darstellung der Pinguine schuldet Gesellschafter Michail Ponomarew seit Monaten zugesagte Gelder. Ponomarew bestreitet dies. Der Club strebt in den kommenden beiden Wochen eine neue Gesellschafterstruktur ohne Ponomarew an. Nur wenn dieser Plan gelingt, haben die Pinguine laut Geschäftsführer Matthias Roos eine Zukunft. Ansonsten droht spätestens zur kommenden Saison der Rückzug aus der DEL.

Auch sportlich soll nach dem Spiel am Sonntag beim Meister Adler Mannheim in der dann folgenden Länderspielpause Bilanz gezogen werden. Trainer Brandon Reid steht angesichts der Niederlagenserie zuletzt in der Kritik. Aufgebrachte Fans waren nach dem 1:2 gegen Ingolstadt am vergangenen Sonntag in den Kabinentrakt gestürmt. Die insgesamt schwache Partie gegen die DEG war aber zumindest kämpferisch ein Schritt nach vorne.