Skispringer Freund will zurück in den Weltcup

München. Mannschafts-Olympiasieger und Skiflug-Weltmeister Severin Freund hofft nach langer Verletzungspause auf eine Rückkehr in den Weltcup noch vor Weihnachten.

"Es würde mich freuen, wenn ich vor der Tournee auftauche", sagte der 31-Jährige der Deutschen Presse-Agentur bei einer Veranstaltung eines Sponsors in München. "Davor sind auch ein paar schöne Schanzen, und man macht das ja auch alles, um Wettkämpfe zu bestreiten", ergänzte er.

Freund hatte in der jüngeren Vergangenheit zwei Kreuzbandrisse erlitten und sich im Februar am Meniskus operieren lassen. Die Vierschanzentournee beginnt am 28. Dezember mit der Qualifikation in Oberstdorf.

"Es wird sicher nicht darum gehen, dass ich jetzt jedes Wochenende dabei bin", sagte Freund über seine Saisonplanung. "Ich bin definitiv athletisch noch nicht da, wo ich hin will." Ein großes Ziel ist die Skiflug-WM im slowenischen Planica im März. "Wenn ich bei der Skiflug-WM dabei bin, dann habe ich viel geschafft", sagte Freund, der 2014 in Harrachov (Tschechien) Weltmeister wurde.