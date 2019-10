Wird in Sölden an den Start gehen: Viktoria Rebensburg.

Sieben DSV-Starter beim Weltcup-Auftakt in Sölden

Sölden. Angeführt von Viktoria Rebensburg und Stefan Luitz schickt der Deutsche Skiverband beim Weltcup-Auftakt der Alpinen in Sölden am Wochenende sieben Sportler an den Start.

Neben Luitz, Fritz Dopfer und Alexander Schmid darf am Sonntag (10.00/13.00 Uhr/ARD und Eurosport) erstmals auch Bastian Meisen vom SC Garmisch an einem Weltcup-Rennen teilnehmen. Der 23-Jährige setzte sich in einer internen Qualifikation um den vierten Startplatz bei den Herren durch.

Bereits am Samstag (10.00/13.00 Uhr/ARD und Eurosport) geht es für Rebensburg um einen guten Saisonstart. Ebenfalls um Punkte fahren zudem Lena Dürr und Marlene Schmotz.