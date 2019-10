Wehrlein fährt auch in kommender Saison in Formel E

Hockenheim. Der ehemalige Formel-1-Pilot Pascal Wehrlein fährt auch in der nächsten Saison in der vollelektrischen Rennserie Formel E.

Wie der Rennstall Mahindra Racing mitteilte, wurde der Vertrag mit dem 24 Jahre alten ehemaligen DTM-Champion verlängert. Wehrlein hatte nach seinem Aus bei Sauber zum Ende der Saison 2017 in der Formel 1 keinen neuen Vertrag mehr erhalten und steht vor seinem zweiten Jahr im Elektroflitzer. Der in Sigmaringen in Baden-Württemberg geborene Wehrlein schaffte es bislang einmal auf das Podest, wartet aber noch auf seinen ersten Sieg.

Das zweite Cockpit des Teams in der Ende November in Saudi-Arabien beginnenden Saison behält der Belgier Jérôme D'Ambrosio. Test- und Reservepilot bleibt der frühere deutsche Formel-1-Fahrer Nick Heidfeld. Die Formel E macht 2020 zum sechsten Mal auch in Berlin Station. Das Rennen in der Hauptstadt findet am 21. Juni statt.