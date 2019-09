Alina Reh gibt nach Schock bei Leichtathletik-WM Entwarnung

Alina Reh hatte am Samstag für große Sorge im deutschen Team bei der Leichtathletik-WM in Doha gesorgt. Doch nach ihrem Zusammenbruch wegen schwerer Magenkrämpfe im 10.000-Meter-Rennen gab die 22-Jährige am Sonntagmittag nun Entwarnung: „Mein Bauch ist noch etwas flau, aber sonst geht es mir...