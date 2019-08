Basketball-Star Schröder sucht Maßschneider via Instagram

Braunschweig/Hamburg Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder sucht mal wieder Hilfe über das Internet.

"Suche einen Schneider in Braunschweig, welcher mir meine WM-Trikots maßschneidert", ließ der 25 Jahre alte gebürtige Braunschweiger via Instagram wissen. Und der NBA-Profi von Oklahoma City Thunder fügte hinzu: "Brauche es morgen, bevor i nach Hamburg fahre." In der Hansestadt findet am Wochenende das Supercup-Turnier statt.

Es ist nicht da erste Mal, dass der Star aus der Nordamerikanischen Profi-Liga (NBA) Instagram als Hilfsmittel bemüht. Erst kürzlich suchte er einen Vermesser: "Kennt jemand einen guten Vermesser, um ein Grundstück in BS (Braunschweig) auszumessen? Vielen Dank!"