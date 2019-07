Box-Weltmeisterin Wahner bei Berliner Finals nicht dabei

Boxerin Ornella Wahner ist nicht in Berlin am Start.

Berlin Bei den deutschen Box-Meisterschaften im Rahmen der Finals in Berlin fehlen den deutschen Frauen ihre stärksten Vertreterinnen.

Weltmeisterin Ornella Wahner (bis 57 kg) aus Schwerin und die Kölner WM-Dritte Nadine Apetz (bis 69 kg) haben aus gesundheitlichen oder Verletzungsgründen abgesagt.

Sharafa Raman (Eichstätt/bis 56 kg) und Nelvie Tiafack (Köln/über 91 kg), vor wenigen Wochen jeweils Dritte bei den Europaspielen in Minsk, steigen ebenfalls nicht in den Ring. Sie bereiten sich auf die WM im September in Jekaterinburg vor. 40 Frauen und und 91 Männer bewerben sich bis Sonntag im Kuppelsaal des Berliner Olympia-Parks um die Medaillen.