CHIO: Von Eckermann verzichtet auf 500 000-Euro-Chance

Aachen Der schwedische Springreiter Henrik von Eckermann verzichtet auf einen Start beim Großen Preis von Aachen und damit auf die Chance, eine halbe Million Euro zu verdienen.

Sein Pferd Mary Lou sei nach den beiden Runden des Nationenpreises müde, sagte der in der Nähe von Bonn lebende Reiter: "Ich höre da auf mein Bauchgefühl." Der 38-Jährige hatte beim Dutch Masters in 's-Hertogenbosch den Großen Preis gewonnen und hätte mit einem Erfolg am Sonntag in Aachen - neben der Prämie von 330 000 Euro - einen Bonus von 500 000 Euro aus der Grand-Slam-Serie kassieren können.

Zum Grand Slam gehören außerdem die Turniere in Genf und Spruce Meadows in Kanada.