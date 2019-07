100. Sieg in Wimbledon: Roger Federer im Halbfinale

Der Schweizer gewann am Mittwoch trotz einiger Anlaufschwierigkeiten gegen den Japaner Kei Nishikori 4:6, 6:1, 6:4, 6:4. Rekordsieger Federer peilt bei seinem Lieblings-Major in London den neunten Titel an. Mehr Matches als in Wimbledon hat Federer bei keinem anderen Grand Slam gewonnen. Bei den...