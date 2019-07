Schrötter Dritter beim Moto2-Heimrennen auf dem Sachsenring

Hohenstein-Ernstthal (dpa) – Marcel Schrötter hat beim Moto2-WM-Lauf auf dem Sachsenring den guten dritten Platz belegt. Der 26 Jahre alte Motorrad-Pilot aus Landsberg war der einzige Deutsche, der es beim Heimrennen in die Punkteränge schaffte.

Jonas Folger wurde 17., Lukas Tulovic 24. Philipp Öttl konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht am Deutschland-Grand-Prix teilnehmen. Der Spanier Alex Marquez übernahm mit dem Sieg am Sonntag die WM-Führung. Der bisherige WM-Führende Tom Lüthi aus der Schweiz kam auf dem Sachsenring nicht über Rang fünf hinaus und rutschte in der Meisterschaft auf die zweite Position ab.

Beim Moto3-WM-Lauf hatte Wildcard-Starter Dirk Geiger zuvor den 23. Rang belegt. Der Mannheimer wies im Ziel 77 Sekunden Rückstand auf den Sieger und neuen WM-Führenden Lorenzo Dalla Porta (Italien) auf.