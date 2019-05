Hülkenberg patzt in Spanien-Qualifikation

Barcelona Renault-Pilot Nico Hülkenberg ist schon in der ersten Runde der Qualifikation zum Großen Preis von Spanien gescheitert.

Der Formel-1-Fahrer aus Emmerich leistete sich in Barcelona zunächst einen Ausritt ins Kiesbett. Zwar schaffte es der 31-Jährige danach noch einmal zurück auf die Strecke, kam aber nicht über Rang 16 hinaus. Beim fünften Saisonlauf am Sonntag muss Hülkenberg daher von weit hinten starten und um einen Platz in den Punkterängen bangen.