Russland und Finnland feiern Auftaktsiege

Bratislava/Kosice Top-Favorit Russland ist mit einem ungefährdeten Sieg in die Eishockey-Weltmeisterschaft in der Slowakei gestartet.

In Bratislava besiegte der Rekord-Weltmeister Norwegen am Freitag mit 5:2 (2:0, 2:0, 1:2). NHL-Stürmer Jewgeni Dadonow von den Florida Panthers traf doppelt für den Olympiasieger, der mit nahezu allen Topstars bei der WM angetreten ist und erstmals seit fünf Jahren wieder Weltmeister werden will.

In der deutschen Vorrundengruppe in Kosice besiegte Finnland etwas überraschend Kanada mit 3:1 (1:1, 0:0, 2:0) und hatte in Kaapo Kakko von TPS Turku ebenfalls einen zweifachen Torschützen. Bei beiden Teams sind in diesem Jahr die besten Spieler nicht dabei. Die Finnen etwa haben nur zwei NHL-Spieler im Kader.

Die Kanadier müssen zudem auf Star-Stürmer John Tavares von den Toronto Maple Leafs verzichten. Der 28-Jährige war wegen einer nicht näher definierten Oberkörper-Verletzung kurz vor dem WM-Start abgereist. Der Olympiasieger von 2014 war einziger echter NHL-Topstar im Kader Kanadas. Unter anderem Sidney Crosby hatte seine Teilnahme abgesagt.