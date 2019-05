Düsseldorf Die Düsseldorfer EG hat Stürmer Luke Adam vom deutschen Eishockey-Meister Adler Mannheim verpflichtet. Der 28-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis 2021, teilte der Club mit.

Adam sammelte bei den Buffalo Sabres und den Columbus Blue Jackets Erfahrungen in der nordamerikanischen Profiliga NHL. Adam spielte die vergangenen drei Jahre für Mannheim in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). In den diesjährigen Playoffs erzielte er fünf Tore und war an weiteren acht Treffern beteiligt.