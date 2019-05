Acht Abgänge: Meister Adler Mannheim baut Kader um

Steht künftig in Wolfsburg im Tor: Chet Pickard (l).

Mannheim Nach dem Gewinn der Eishockey-Meisterschaft bauen die Adler Mannheim ihren Kader um. Der Verein gab acht Abgänge bekannt.

Andreas Bernard, Brendan Mikkelson, Tim Bernhardt, Garrett Festerling, Chad Kolarik, Alex Lambacher, Luke Adam und Chet Pickard verlassen den Club. Torhüter Pickard wird künftig in Wolfsburg spielen.

Finaltorschütze Thomas Larkin verlängerte seinen Vertrag dagegen bis 2022. Andrew Desjardins wird auch in der Saison 2019/2020 in Mannheim spielen. Die Adler hatten in der Finalserie gegen den Titelverteidiger EHC Red Bull München die achte Meisterschaft der Club-Geschichte geholt.