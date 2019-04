Bayern-Basketballer gewinnen BBL-Hauptrunde

München Zwei Tage nach dem Erfolg im Spitzenspiel bei ALBA Berlin haben die Basketballer des FC Bayern den nächsten Topgegner in der Bundesliga bezwungen und somit bereits am 31. Spieltag den Gewinn der Hauptrunde perfekt gemacht.

Der deutsche Meister setzte sich am Mittwochabend mit 85:78 (44:42) gegen den Pokalsieger Brose Bamberg durch und holte sich den neunten Sieg in Serie. Bester Münchner vor 6500 Zuschauern im heimischen Audi Dome war Nationalspieler Danilo Barthel mit 15 Punkten.

Damit ist der Mannschaft von Trainer Dejan Radonjić der erste Tabellenplatz drei Spieltage vor Schluss endgültig sicher, für Bamberg ist ein Platz unter den ersten Vier und damit verbundenes Heimrecht in der ersten Playoff-Runde nicht mehr möglich.

Der Tabellendritte ALBA Berlin hat beim abstiegsbedrohten Science City Jena einen knappen 81:77-Auswärtssieg gefeiert. Die Thüringer besitzen nach der zwölften Pleite in Folge als Tabellenletzter nur noch eine Minimalchance auf den Klassenerhalt. Angeführt von Will Cummings gelang den EWE Baskets Oldenburg ein deutlicher 117:85-Heimerfolg gegen die Gießen 46ers. Der Aufbauspieler erzielte für die zweitplatzierten Niedersachsen starke 30 Zähler in 22 Minuten.

Im Duell zweier ungleicher Aufsteiger gewann RASTA Vechta gegen die Hakro Merlins Crailsheim zuhause mit 95:92 und bleibt Vierter. Die Merlins brauchen als Vorletzter nach der sechsten Niederlage in Serie nun dringend Siege für den Liga-Verbleib: Der direkte Vergleich gegen die punktgleichen Eisbären aus Bremerhaven auf Nichtabstiegsplatz 16 ging verloren.