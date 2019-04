Vettel wird nach Ansicht von Ecclestone unterschätzt

Shanghai Sebastian Vettel wird aus Sicht des einstigen Formel-1-Chefs Bernie Ecclestone unterschätzt. "Die Formel 1 braucht einen Sebastian, der gewinnt", sagte der 88-Jährige im Interview von "Sport Bild" und "Auto Bild Motorsport".

Schon bei Vettels erstem Trainingseinsatz in der Rennserie 2006, als er in der Türkei gleich die Bestzeit fuhr, habe ihn der Hesse von seinem Talent überzeugt, versicherte Ecclestone. "Er hat das Wettbewerbs-Gen, das die Fahrer früher auch hatten", sagte der Brite und meinte: "Die Leute unterschätzen Sebastian."

Die wachsenden Zweifel an Vettel nach dem misslungenen Start in seine fünfte Ferrari-Saison hält Ecclestone für ungerechtfertigt. "Er wird sich auch aus seinem aktuellen Tief herauskämpfen", sagte er. Vettel liegt vor dem dritten Saisonlauf am Sonntag in Shanghai 22 Punkte hinter dem finnischen WM-Spitzenreiter Valtteri Bottas und 21 Zähler hinter Titelverteidiger Lewis Hamilton (beide Mercedes). "Es gibt keinen Grund, warum neben Lewis nicht auch Sebastian Michael Schumachers sieben Titel erreichen kann", versicherte Ecclestone.

Vettel hatte von 2010 bis 2013 vier WM-Triumphe in Serie im Red Bull gefeiert. 2015 wechselte er zu Ferrari, jagt dort aber bislang vergebens einem weiteren Titel hinterher.