Mannheim erfolgreich - Kölns neuer Trainer ungeschlagen

Mannheim/Iserlohn Tabellenführer Adler Mannheim hat sich durch die knappe Niederlage bei Außenseiter Straubing Tigers nicht aus den Tritt bringen lassen.

Der siebenmalige deutsche Eishockey-Meister setzte sich mit 4:2 (1:0, 2:2, 1:0) gegen die Krefeld Pinguine durch und verwehrte dem Gegner Punkte im Kampf um einen Platz in der ersten Playoff-Runde.

Nationalspieler Markus Eisenschmid erzielte zu Beginn des Schlussdrittels den wichtigen Treffer zum 4:2. In den letzten zehn Minuten spielten die Mannheimer dreimal in Unterzahl, kassierten aber keinen Treffer mehr. Die Mannschaft von Trainer Pavel Gross kam dem angestrebten Hauptrundensieg damit wieder einen Schritt näher. Am Freitag hatte Mannheim nach zuvor acht Siegen verloren.

Die Kölner Haie erkämpften sich ein 4:3 (1:0, 1:2, 1:1) nach Penaltyschießen beim Tabellenletzten Iserlohn Roosters und schafften im zweiten Spiel unter dem neuen Trainer Dan Lacroix den zweiten Sieg. Nationalstürmer Frederik Tiffels entschied mit seinem Tor im Shootout die Partie. Beim Debüt des Nachfolgers von Peter Draisaitl hatten die Kölner nach Verlängerung gegen die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven gewonnen.