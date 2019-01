"Auf Wiedersehen, Tyskland": Norwegen feiert Finaleinzug

Kopenhagen Glück, Stolz und auch ein bisschen Häme: Norwegen ist nach der WM-Halbfinalrevanche gegen Deutschland endgültig im Handball-Fieber und sehnt das "Traumfinale" gegen Dänemark herbei.

"Auf Wiedersehen, Tyskland", titelte die Zeitung "Dagbladet" am Freitagabend unmittelbar nach dem 31:25-Sieg über das deutsche Team in Hamburg - auf Deutsch. "Die norwegischen Helden haben Deutschland zu einer primitiven Mannschaft gemacht." Mehrere norwegische Medien kritisierten das körperbetonte deutsche Spiel, besonders ein Foul von Uwe Gensheimer an Norwegen-Star Sander Sagosen.

"Jetzt kommt es zum Traumfinale gegen Dänemark in Herning", schrieb die Zeitung "Aftenposten". Im ersten Duell der beiden skandinavischen Teams hatte es für die Norweger in der Vorrunde noch eine 26:30-Niederlage gegen den Co-Gastgeber gegeben. Auf norwegischer Seite wird diesmal auch die Regierungschefin unter den Fans sein. "Gratuliere zum Finaleinzug, ein imponierender und harter Kampf!", schrieb Ministerpräsidentin Erna Solberg auf Twitter. "Wir sehen uns am Sonntag!"