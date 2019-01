Geht in Antholz an den Start: Laura Dahlmeier.

Olympiasiegerin Dahlmeier auch in Antholz am Start

Antholz Die zweimalige Pyeongchang-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier wird auch beim Weltcup der Biathleten ab Donnerstag in Antholz an den Start gehen. Das teilte der Deutsche Skiverband mit.

Damit sind die letzten Zweifel ausgeräumt, nachdem Dahlmeier am zurückliegenden Wochenende beim Massenstartrennen in Ruhpolding Letzte wurde. Komplettiert wird das deutsche Aufgebot von Denise Herrmann, Franziska Hildebrand, Vanessa Hinz, Karolin Horchler und Franziska Preuß, die in Ruhpolding ihren ersten Weltcupsieg feierte. "Ich bin nach den Rennen von Oberhof und Ruhpolding schon sehr am Limit, aber jetzt heißt es noch mal Regenerieren und die letzten Körner zusammenkratzen - und dann noch mal volle Attacke in Antholz!", betonte Preuß.

Der Olympia-Zweite Simon Schempp wird dagegen erneut fehlen und konzentriert sich im Training auf den Formaufbau Richtung WM. Für die Rennen in Südtirol wurden Benedikt Doll, Johannes Kühn, Erik Lesser, Philipp Nawrath, Arnd Peiffer und Roman Rees nominiert.