Norwegerin Östberg siegt in Val di Fiemme

Val di Fiemme Staffel-Olympiasiegerin Ingvild Flugstad Östberg hat bei der Tour de Ski der Langläufer auf der vorletzten Etappe in Val di Fiemme ihren dritten Sieg in Serie geholt und geht damit als große Favoriten in das Finale zur Alpe Cermis hinauf.

Östberg siegte im 10-Kilometer-Massenstartrennen in 29:34 Minuten vor den beiden Russinnen Natalia Neprjajewa und Anastassija Sedowa (jeweils 0:10 Minuten zurück). Beste Deutsche war Pia Fink aus Bremelau auf Platz 16 mit einem Rückstand von 1:58 Minuten.

"Das war ein sehr gutes Rennen von mir. Ich bin sehr glücklich", sagte Östberg, die ihren Vorsprung im Gesamtklassement zur zweitplatzierten Russin Neprjajewa weiter ausbaute. Im vergangenen Jahr war Östberg auf der Schlussetappe noch von der Norwegerin Heidi Weng abgefangen worden.