Bundestrainer Prokop sieht sich nach Turbulenzen gestärkt

Berlin Handball-Bundestrainer Christian Prokop hat sich auch knapp ein Jahr nach dem missglückten Start in seine Amtszeit noch überrascht über die folgenden Turbulenzen gezeigt.

Unter der Regie des 39-Jährigen hatte das deutsche Team bei der EM in Kroatien am Jahresanfang nur den neunten Platz belegt. In einem Interview der Zeitung "Die Welt" sagte Prokop: "Ich war nicht richtig darauf vorbereitet, dass mein erstes Turnier auch mein letztes Turnier hätte sein können." Dies habe er nicht für möglich gehalten, nachdem er einen Fünfjahresvertrag unterschrieben habe und mit sehr ambitionierten Zielen zum Deutschen Handballbund gekommen sei.

Letztlich sei er froh über die Entscheidung des DHB-Präsidiums für seine Weiterbeschäftigung. "Wir haben etwa ein Dreivierteljahr sehr intensiv genutzt. Ich bin der Überzeugung, dass uns das alle ein weiteres Stück vorangebracht hat", erklärte Prokop auch mit Blick auf die anstehende WM in Deutschland und Dänemark vom 10. bis 27. Januar.