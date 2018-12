Vettels neuer Ferrari wird am 15. Februar präsentiert

Mailand Sebastian Vettels neuer Formel-1-Dienstwagen wird am 15. Februar vorgestellt. Diesen Termin kündigte Ferrari-Teamchef Maurizio Arrivabene in Mailand an. Damit soll der neue Ferrari drei Tage vor Beginn der offiziellen Testfahrten in Barcelona enthüllt werden.

Vettel will 2019 in seinem fünften Jahr bei der Scuderia endlich erstmals mit den Italienern die Weltmeisterschaft gewinnen. Der 31-jährige Hesse fährt nach dem Abschied von Kimi Räikkönen künftig an der Seite des Monegassen Charles Leclerc, der mit dem Finnen bei Sauber das Cockpit tauscht. Die neue Formel-1-Saison beginnt am 17. März in Melbourne.