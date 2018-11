Lückenkemper wechselt von Leverkusen zum SCC Berlin

Berlin Der deutsche Leichtathletik-Star Gina Lückenkemper wechselt von Bayer Leverkusen zur kommenden Saison zum SCC Berlin.

Das meldete "rbb-online" und zitierte die EM-Silbermedaillengewinnerin von 2018 über 100 Meter: "Ich hab mich hier schon immer wohlgefühlt, in der Stadt und dem Stadion. Es ist an der Zeit, an die Stadt, die mir so viel gibt, etwas zurückzugeben." Der Verein bestätigte den Wechsel.

In Berlin habe sie sich schon immer heimisch gefühlt, sagte die 22-Jährige: "Gerade beim SCC gefällt mir beispielsweise die Außenpräsenz der Athleten. Wie sie sich bei Wettkämpfen verhalten. Es ist einfach ein Umfeld, in dem ich mich wohlfühle und gute Leistungen bringe." Laut der "Westfälischen Rundschau" soll ein Ausrüsterwechsel bei ihrem alten Verein der Grund für den Wechsel sein. Lückenkemper habe ihren Ausrüster aber behalten wollen. Deshalb habe sie beim SCC angefragt.