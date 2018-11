Dank Plachta: Tabellenführer Mannheim siegt in Bremerhaven

Bremerhaven Dank eines Doppelpacks von Olympia-Silbergewinner Matthias Plachta hat der souveräne Tabellenführer Adler Mannheim eine unerwartete Niederlage noch abgewendet.

Mit seinen beiden Treffern im Schlussdrittel glich der Eishockey-Nationalstürmer bei den Fischtown Pinguins in Bremerhaven ein 2:4 aus und ebnete den Weg zum 5:4 (1:2, 1:0, 2:2, 1:0) nach Verlängerung. Andrew Desjardins erzielte nach 2:20 Minuten in der Overtime den Siegtreffer.

Die Mannheimer waren nach einem 1:2 durch Neu-Nationalspieler Phil Hungerecker zurückgekommen, dann im Schlussabschnitt aber sogar mit zwei Toren in Rückstand geraten. Bremerhaven verpasste am Ende knapp den zweiten Coup an diesem Wochenende, am Freitag hatte der Außenseiter beim Titelverteidiger EHC Red Bull München gewonnen.

Ende September hatte Bremerhaven die Adler im ersten von vier Aufeinandertreffen in dieser Hauptrunde der Deutschen Eishockey Liga in der Verlängerung bezwungen. Im Duell zweier Krisenteams feierten die Nürnberg Ice Tigers einen klaren Sieg. Ein torreiches erstes Drittel mit vier Treffern verhalf den Franken zum 5:1 (4:1, 1:0, 0:0) gegen die Grizzlys Wolfsburg.