Sonderlackierung für Alonsos Abschiedsrennen

Abu Dhabi Fernando Alonso wird sein Abschiedswochenende in der Formel 1 in einem Unikat bestreiten. Der Wagen des 37-Jährigen hat eine Sonderlackierung bekommen.

Den orangenen MCL33 von McLaren mit der Startnummer 14 zieren zusätzlich ein roter und ein blauer Streifen auf beiden Seiten im hinteren Fahrzeugbereich in Anlehnung an das Rot der spanischen und Blau der asturischen Flagge - Alonso stammt aus Oviedo.

"Wir wollen, dass dieser letzte Grand Prix für ihn in jeder Hinsicht etwas Besonderes wird", sagte Teamchef Zak Brown am Mittwoch. Alonso verlässt nach über 300 Rennen und seinem Debüt vor fast 18 Jahren die Formel 1. Er gewann 2005 und 2006 die Weltmeisterschaft. Alonso will im kommenden Jahr bei den Indy500 starten, weitere Pläne sind praktisch nicht bekannt.