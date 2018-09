Noebels verlässt vorerst Eisbären und trainiert in Boston

Berlin Olympia-Silbergewinner Marcel Noebels startet seinen Anlauf für den erhofften Vertrag in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL und verlässt vorerst die Eisbären Berlin.

Der 26 Jahre alte Nationalstürmer werde am Sonntag ins Trainingscamp des NHL-Clubs Boston Bruins reisen, teilte der Vizemeister aus der Deutschen Eishockey Liga mit. Noebels' Vertrag beim Hauptstadtclub ruhe während seines Aufenthalts in den USA und werde bei der Rückkehr wieder aktiv, hieß es weiter.

Damit wird Noebels den Eisbären auch in den anstehenden Spielen in der Champions Hockey League am Freitag (19.45 Uhr) beim Schweizer Club EV Zug und am Sonntag (17.00 Uhr) beim tschechischen Verein HC Kometa Brünn (Brno) fehlen. "Wir wünschen Marcel Noebels alles Gute und viel Erfolg", sagte Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer. Statt Noebels stehen die beiden Jungprofis Charlie Jahnke und Cedric Schiemenz im Aufgebot für die CHL-Spiele.

Noebels könnte den Sprung in die NHL als vierter deutscher Olympia-Silbergewinner von Pyeongchang schaffen. Nach dem größten Erfolg für das deutsche Eishockey hatten bereits die deutschen Nationalspieler Dominik Kahun (Chicago Blackhawks), Yasin Ehliz (Calgary Flames) und Brooks Macek (Vegas Golden Knights) Verträge in der besten Liga der Welt unterschrieben.