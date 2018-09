Superstar James in Berlin gefeiert: "Fühle mich großartig"

Berlin Basketball-Superstar LeBron James ist bei seinem Auftritt in Berlin begeistert gefeiert worden. Der 33 Jahre alte dreimalige NBA-Meister von den Los Angeles Lakers war der Gastgeber eines Streetball-Turniers seines Ausrüsters und wurde von rund 500 jugendlichen Fans bejubelt.

"Ich fühle mich großartig. Berlin war großartig", sagte James. "Das ist ein toller Platz, ich bin begeistert, es ist verrückt hier." Unter den Zuschauern im Berliner Osten waren auch die Fußball-Nationalspieler Jérôme Boateng, Antonio Rüdiger und Leroy Sané sowie der deutsche NBA-Profi Dennis Schröder.

Der zweimalige Olympiasieger James ist in der Sommerpause der nordamerikanischen Profiliga NBA derzeit auf Promotour und war zuvor bereits in Shanghai und Paris aufgetreten. In Berlin verfolgte er am Sonntagnachmittag auch den Beginn des letzten Wettkampfs von Diskus-Olympiasieger Robert Harting beim Leichtathletik-Meeting ISTAF im Olympiastadion. Auf der Ehrentribüne saß er mit Basecap und blauer Jacke umringt von mehreren Sicherheitskräften.

James gewann in seiner Karriere bislang dreimal die Meisterschaft in der NBA, wurde viermal als wertvollster Spieler der Saison ausgezeichnet und gilt als bester Basketballer seiner Generation.