Letzter Wurf: Diskus-Ass Robert Harting beendet Karriere

Mit Platz zwei beim Berliner Istaf und tosendem Beifall der 45.500 Zuschauer im Olympiastadion ist die Karriere von Diskuswurf-Olympiasieger Robert Harting zu Ende gegangen. Der 33 Jahre alte Berliner holte am Sonntag um 17.52 Uhr zum letzten Wurf aus: Die Zwei-Kilo-Scheibe landete bei 64,95 Metern - und kommt nun in die Trophäen-Vitrine in Hartings Wohnung.

Im Olympiastadion der Hauptstadt hatte der Publikumsliebling 2009 bei der Heim-WM den ersten seiner drei Weltmeistertitel gefeiert. Den Sieg bei der 77. Auflage des traditionsreichen Leichtathletik-Meetings feierte der Robert Hartings Bruder Christoph. Der Rio-Olympiasieger aus Berlin gewann mit 65,67 Metern.

NBA-Superstar LeBron James sitzt beim Harting-Abschied auf der Tribüne Foto: dpa

Basketball-Superstar LeBron James hatte den letzten Wettkampf von Harting als Zuschauer aus der ersten Reihe verfolgt.

Der US-Amerikaner von den Los Angeles Lakers aus der NBA weilt aktuell aufgrund von Sponsorenterminen mehrere Tage in der Hauptstadt und sah auch kurz Harting zu. Auf der Ehrentribüne saß er mit blauer Basecap und blauer Jacke umringt von mehreren Sicherheitskräften.

James und Harting sind beide 33 Jahre alt und haben den gleichen Ausrüster. Der Basketball-Ausnahmekönner war zudem Gastgeber eines Streetball-Turniers im Osten Berlins. Der dreimalige Weltmeister Harting beendete beim ISTAF seine erfolgreiche Karriere.

