Dressur-Equipe für Weltreiterspiele nominiert

Isabell Werth führt die deutsche Dressur-Equipe bei den Weltreiterspielen in Tryon an.

Münster Die sechsmalige Olympiasiegerin Isabell Werth führt die deutsche Dressur-Equipe bei den Weltreiterspielen in Tryon (USA) an. Die Rheinbergerin reitet Bella Rose, ihr Ersatzpferd ist Weihegold oder Emilio. Das gab die Deutsche Reiterliche Vereinigung in Münster bekannt.

Der Dressurausschuss des Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei nominierte für die Titelkämpfe, die vom 11. bis 23. September stattfinden, zudem Sönke Rothenberger (Bad Homburg) mit Cosmo, Dorothee Schneider (Framersheim) mit Sammy Davis jr., Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit Dalera oder Reserve Zaire. Als Reservistin wurde Helen Langehanenberg (Havixbeck) mit Damsey berufen.