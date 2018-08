Weißrussin Masuronak Marathon-Europameisterin

Berlin Die Weißrussin Wolha Masuronak ist neue Europameisterin im Marathon-Lauf. Die Olympia-Fünfte und Favoritin setzte sich bei der Leichtathletik-EM auf dem Stadtkurs in Berlin mit Start und Ziel Breitscheidplatz in inoffiziellen 2:26:22 Stunden durch.

Dabei hatte die spätere Siegerin zu Beginn des Rennens mit massivem Nasenbluten zu kämpfen und rannte lange mit blutverschmiertem Gesicht. In einer der letzten Kurven hatte sie auch noch Probleme, setzte sich aber mit einem energischen Endspurt durch.

Als beste Deutsche auf der klassischen 42,195-Kilometer-Distanz kam Fabienne Amrhein aus Mannheim in 2:33:44 Stunde auf Platz elf. Die Frankfurterin Katharina Heinig wurde 16. in 2:35:00 Stunden. Die Wattenscheiderin Laura Hottenrott aus Wattenscheid musste vorzeitig aufgeben, dadurch fielen die deutschen Läuferinnen aus der Teamwertung. Diese gewann ebenfalls Weißrussland. Einzel-Silber ging an die Französin Clémence Calvin in 2:26:28 Stunden, Bronze an die Tschechin Eva Vrabcova-Nyvltova (2:26:31)