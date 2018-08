Zehnkämpfer Kazmirek fällt verletzt für EM in Berlin aus

Kienbaum Zehnkämpfer Kai Kazmirek hat seine Teilnahme an der Heim-EM in Berlin abgesagt. Der 27 Jahre alte WM-Dritte von der LG Rhein-Wied plagt sich mit muskulären Irritationen, die beim Training in Kienbaum aufgetreten sind, teilte der Deutsche Leichtathletik-Verband mit.

"Es ist extrem bedauerlich, aber die Ärzte haben versichert, dass es keine Startchance gibt", erklärte DLV-Cheftrainer Idriss Gonschinska. Für ihn wurde der U20-Welt- und Europameister Niklas Kaul aus Mainz nachnominiert. Durch den Ausfall von Kazmirek reduziert sich das EM-Aufgebot auf 125 Athleten.