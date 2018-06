Sprinterin Lisa Mayer verpasst Heim-EM

Lisa Mayer hat sich am Oberschenkel verletzt. Foto: dpa

Wetzlar Spitzensprinterin Lisa Mayer wird die Leichtathletik-EN im August in Berlin verpassen. Die 22-jährige EM-Dritte mit der 4 x 100-Meter-Staffeln von 2016 hat sich nach eigenen Angaben eine Oberschenkelverletzung zugezogen.

"Bitter und enttäuschend. Aber auch das gehört zum Sport dazu", schrieb die Läuferin des Sprintteams Wetzlar, die in den vergangenen Wochen ihren Saisonstart immer wieder verschieben musste.

: "In einem Jahr wie diesem, mit Heim-EM, natürlich umso trauriger, aber ich sehe es auch als Chance weiter konsequent an mir und meinen Schwachstellen zu arbeiten." Mayer will nun ihrem Körper erstmal "die nötige Pause und Regeneration" geben, die er benötige.