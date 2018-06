Weitsprung-Olympiasieger Rutherford beendet Karriere

Berlin Weitsprung-Olympiasieger Greg Rutherford beendet wegen anhaltender Verletzungsprobleme nach dieser Saison seine Karriere.

"Manchmal habe ich so große Schmerzen, dass ich nicht mal auf dem Boden sitzen und mit meinen beiden Kindern spielen kann", sagte der 31-Jährige der englischen Tageszeitung "The Guardian". An der EM im August in Berlin will er noch teilnehmen. Auch bei den Anniversary Games in London im kommenden Monat und der Diamond League im August in Birmingham will er antreten.

Den London-Olympiasieger von 2012 plagen immer noch Schmerzen an seinem zweimal operierten linken Knöchel. Im vergangenen Jahr musste er deswegen drei Monate pausieren. Am vergangenen Freitag war der Weltmeister von 2015 und zweifache Europameister beim Anhalt-Meeting in Dessau mit 7,86 Metern Dritter geworden. Auch am rechten Knöchel musste er sich vier Eingriffen unterziehen.

"Ich fühle mich immer noch schnell, immer noch stark. Aber wenn ich versuche zu sprinten oder zu springen, brauche ich danach drei Tage Pause. Das zieht einen runter", sagte der Brite, der nun über eine Karriere im Radsport nachdenkt. Seinen letzten größeren Erfolg feierte er in Rio de Janeiro mit Olympia-Bronze 2016. Danach konnte er wegen der gesundheitlichen Probleme nicht mehr an seine Erfolge anknüpfen.