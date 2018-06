Weißenfels (dpa) – Cheftrainer Igor Jovovic verlässt nach zwei Jahren überraschend den Basketball-Bundesligisten Mitteldeutscher BC und wechselt zum polnischen Spitzenteam Stelmet Zielona Gora.

Jovovic zog eine Option in seinem Vertrag, wie MBC-Geschäftsführer Martin Geissler mitteilte. Mit Jovovic war der MBC in die Bundesliga aufgestiegen und hatte in dieser Saison den Klassenverbleib geschafft.