Aus nach Topstart: Kerber unterliegt Halep bei French Open

Die zweimalige Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber hat ihr erstes Halbfinale bei den French Open knapp verpasst und ist als letzte Deutsche in Paris ausgeschieden. Die 30-Jährige verlor am Mittwoch in der Runde der letzten Acht gegen die Weltranglistenerste Simona Halep 7:6 (7:2), 3:6, 2:6....