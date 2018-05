Robert Harting mit EM-Norm - Holzdeppe in Rom Dritter

Rom Diskuswurf-Olympiasieger Robert Harting hat erstmals die Norm für die Leichtathletik-Europameisterschaften Mitte August in Berlin erfüllt.

Der 33 Jahre alte Berliner wurde beim Diamond-League-Meeting in Rom mit 64,64 Metern Fünfter - um 64 Zentimeter übertraf er bei seinem zweiten Saisonauftritt die geforderte Weite. Den Sieg im Olympiastadion sicherte sich der neun Jahre jüngere Jamaikaner Fedrick Dacres mit 68,51 Metern.

London-Olympiasieger Robert Harting hat damit bereits als fünfter deutscher Diskuswerfer die Norm für die Heim-EM vom 7. bis 12. August in Berlin geknackt. Sein jüngerer Bruder Christoph - 2016 in Rio de Janeiro Olympiasieger - steht mit 67,59 Metern an der Spitze der aktuellen DLV-Rangliste. Nur drei deutsche Diskuswerfer dürfen bei der EM starten. Robert Harting beendet in dieser Saison beim Berliner ISTAF am 2. September seine erfolgreiche Leistungssport-Karriere.

Für den einzigen Podestplatz von sieben deutschen Startern in Rom sorgte Stabhochspringer Raphael Holzdeppe. Der Weltmeister von 2013 aus Zweibrücken egalisierte mit 5,62 Metern seine Saisonbestleistung und wurde Dritter. Als Sieger des Abends meisterte Weltmeister Sam Kendricks aus den USA 5,84 Meter.