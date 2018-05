Deutsche Handballerinnen lösen vorzeitig das EM-Ticket

Alytus Deutschlands Handball-Frauen haben sich vorzeitig das Ticket für die Europameisterschaft in Frankreich gesichert.

Die Auswahl von Bundestrainer Henk Groener kam in ihrem vorletzten Qualifikationsspiel zu einem lockeren 25:11 (10:6)-Sieg in Litauen und ist mit 7:3 Punkten nicht mehr von einem der beiden ersten Plätze in der Gruppe 6 zu verdrängen.

Beste deutsche Werferin vor rund 350 Zuschauern in Alytus waren Anna Loerper mit fünf Toren und Marlene Zapf (4). Zum Abschluss der Ausscheidung empfängt die DHB-Auswahl an diesem Samstag (16.00 Uhr) in Gummersbach die Türkei. Die Gruppenauslosung für die Endrunde vom 29. November bis 16. Dezember findet am 12. Juni in Paris statt.