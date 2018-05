Deutschland bei WM 2019 in Kosice - Kanada und USA Gegner

Kosice Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat bei der Weltmeisterschaft 2019 in der Slowakei eine realistische Chance auf das Erreichen des Viertelfinals.

Das Team von Bundestrainer Marco Sturm trifft bei dem Turnier von 10. bis 26. Mai in der Achtergruppe unter anderem auf die Top-Teams Kanada, USA und Finnland. Neben den drei Favoriten erwarten den Olympia-Zweiten aber auch Duelle mit Ex-Weltmeister Slowakei, Dänemark, Frankreich und Aufsteiger Großbritannien. Deutschland spielt in der Vorrundengruppe A und damit in Kosice. Die Gruppeneinteilung für die WM erfolgt nach der Position in der Weltrangliste, nicht nach einer Auslosung.

In Gruppe B, in der die Spiele in Bratislava ausgetragen werden, spielen nach Angaben des Eishockey-Weltverbandes IIHF vom Dienstag unter anderem Weltmeister Schweden, Olympiasieger Russland und Vize-Weltmeister Schweiz. Tschechien, Norwegen, Lettland, Italien und Österreich komplettieren die Staffel. Die Halbfinals und das Endspiel werden auch in Bratislava ausgetragen.