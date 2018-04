Alpin-Ass Neureuther postet Video von sich beim Skifahren

Sölden Felix Neureuther kann nach seinem Kreuzbandriss wieder vorsichtig Skifahren. 22 Wochen nach seiner schweren Knieverletzung postete Deutschlands bester Skirennfahrer ein knapp 30 Sekunden langes Video von sich, das ihn beim leichten Carven im Touristenoutfit zeigt.

Dazu schrieb der 34 Jahre alte Bayer: "Nach 4 Monaten harter Arbeit fühlt es sich unglaublich an wieder auf den Skiern zu stehen!!!". Entstanden ist das Video nach Angaben des Deutschen Skiverbands am Wochenende in Sölden, als Neureuther sein Ski-Camp für Nachwuchsfahrer betreute. Außer dem kurzen flachen Stück ist er demnach nicht mehr gefahren.

Mit dem Verlauf der Reha zeigte sich Alpinchef Wolfgang Maier zufrieden. "Er liegt gut in der Zeit", sagte er. "So richtig auf Schnee gehen wird er aber erst Ende Mai oder Anfang Juni."

Neureuther hatte sich im November 2017 das Kreuzband gerissen und deswegen große Teile der Saison und die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang verpasst. Zur neuen Saison, die im Oktober in Sölden beginnt, will Neureuther wieder ganz gesund und belastbar sein.