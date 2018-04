Stuttgart Handball-Bundesligist TVB Stuttgart muss für mindestens drei Monate auf Torhüter Johannes Bitter verzichten.

Der Weltmeister von 2007 werde aufgrund von langwierigen Rückenbeschwerden am 27. April in München an der Bandscheibe operiert, teilte der Club mit. Damit ist die Saison für den 35-Jährigen vorzeitig beendet. "Endlich habe ich Klarheit, was die Ursache meiner Schmerzen ist, und die kann jetzt behoben werden", sagte Bitter.