Marcel Hirscher ist der Sieger des Riesenslaloms in Are. Foto: dpa

Hirscher siegt beim Riesenslalom in Are

Are Skistar Marcel Hirscher hat beim Weltcup-Finale im schwedischen Are den Riesenslalom gewonnen. Der Gesamtweltcupsieger aus Österreich verwies bei seinem 58. Weltcupsieg Henrik Kristoffersen aus Norwegen auf Rang zwei demonstrierte ein weiteres Mal seine Überlegenheit.

Inklusive Olympia und WM gewann Hirscher elf der vergangenen zwölf Riesenslalomrennen - trotz seines Knöchelbruchs im Sommer. "Das ist unwirklich, wir hätten das nie erwartet", sagte er. "Das ist jetzt meine beste Saison. Unglaublich." Außer dem siebten Gesamtweltcupsieg in Serie holte Hirscher auch die kleinen Kugeln im Riesenslalom und Slalom. Tagesdritter wurde der Franzose Victor Muffat-Jeandet.

Alexander Schmid beendete seine erste komplette Saison im Weltcup mit Platz 14. Der 23-Jährige vom SC Fischen zeigte auf der Strecke für die WM 2019 eine gute Leistung und verbuchte das zweitbeste Resultat seiner Karriere. "Es war heute wichtig, in die Top 15 zu fahren und noch mal Weltcup-Punkte zu sammeln. Das habe ich erreicht", sagte Schmid am Samstag. "Das war eine coole Saison."

Mit der Ausbeute des Winters war er sehr zufrieden. "Wenn mir jemand von vorherein gesagt hätte, dass ich mich für das Finale qualifiziere, hätte ich das sofort unterschrieben", berichtete er. "Ich war sehr froh über den sechsten Platz in Val d'Isère. Das war ein richtig cooles Rennen und ich war damit auch für Olympia qualifiziert." In der kommenden Woche will Schmid an den Rennen um die deutschen Meisterschaften teilnehmen und auch Abfahrt und Super-G fahren. Mit den Zielen für die kommende Saison wollte er sich noch nicht beschäftigen.