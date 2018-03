Durfte sich in der Qualifikation in Vikersund über eine Weite von 242 Metern freuen: Kamil Stoch. Foto: dpa

Vikersund Mit einem Flug auf 242 Meter hat der überlegene Pole Kamil Stoch die Qualifikation zum Skifliegen in Vikersund gewonnen und damit seine herausragende Form unter Beweis gestellt.

Stoch trotzte am Freitag in Norwegen Rückenwindverhältnissen und baute sein Polster bei der mit insgesamt 100 000 Euro dotierten Raw-Air-Tour aus. Für die deutschen Skispringer lief es ordentlich. Markus Eisenbichler sprang 225,5 Meter und belegte den vierten Rang. Auch Richard Freitag schaffte es mit 215 Metern als Sechster unter die besten Zehn. Olympiasieger Andreas Wellinger belegte den 22. Rang.

Bei der Flug-Weltrekord-Jagd in Vikersund werden zum Ende der Raw-Air-Serie ein Teamfliegen am Samstag (16.15 Uhr) und ein Einzel am Sonntag (16.30 Uhr) ausgetragen. Mit rund 80 Metern Vorsprung ist Stoch der Tour-Sieg, der 60 000 Euro einbringt, kaum noch zu nehmen. Am Sonntag kann der polnische Vierschanzentournee-Sieger auch seinen zweiten Titel im Gesamtweltcup perfekt machen.

An die Weite von Stoch kam auf der größten Skiflugschanze der Welt am Freitag am ehesten Lokalmatador Robert Johansson mit 232,5 Metern heran. Andreas Stjernen aus Norwegen belegte mit 236 Metern Rang drei. Die Deutschen Andreas Wank und David Siegel verpassten die Qualifikation für das Einzel am Sonntag.