Federer ist wieder Nummer eins im Tennis - mit einem Rekord

Roger Federer ist nach seinem Halbfinal-Einzug beim ATP-Turnier in Rotterdam wieder die Nummer eins der Tennis-Welt. Der Schweizer gewann am Freitag gegen den Niederländer Robin Haase 4:6, 6:1, 6:1 und löst damit den Spanier Rafael Nadal am kommenden Montag als Führenden der Branchenwertung ab. Mit...