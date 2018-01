Kieler Handballer Duvnjak fit für THW-Pflichtspiel-Auftakt

Zagreb Kroatiens Handball-Superstar Domagoj Duvnjak wird dem deutschen Rekordmeister THW Kiel nach seiner Verletzungspause schon beim ersten Pflichtspiel nach der EM wieder zur Verfügung stehen.

"Im ersten Spiel nach der Pause gegen Veszprem am 7. Februar kann Dule spielen", sagte THW-Trainer Alfred Gislason den "Kieler Nachrichten" (Montag). Duvnjak hatte sich bei dem Turnier in seiner Heimat schon im Auftaktspiel der Kroaten gegen Serbien einen Muskelfaserriss in der Wade zugezogen und fiel anschließend für den Rest des Turniers aus. Die Kieler starten am 7. Februar mit dem Champions-League-Spiel gegen Ungarns Topclub Telekom Veszprem ins neue Handball-Jahr.